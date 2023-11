شما هم میتوانید در مورد روابط عاطفی یا موضوعات مربوط به سلامت روان از طریق واتس‌اپ، سیگنال یا تلگرام به شماره ۰۰۱۲۰۲۶۸۹۴۰۷۶ پیام بدید و به طور ناشناس در برنامه‌های آینده اسفنج شرکت کنید.

ISNA_FARSI: نارضایتی ۵۶ درصدی آمریکایی‌ها از بایدننتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد، اکثریت آمریکایی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهوری کشورشان ناراضی هستند.

TASNIMNEWS_FA: جزئیاتی جدید از برنامه اینتر برای جذب طارمیآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ILNANEWS: مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات حذف شدبه گزارش ایلنا، پیگیری گمرک ایران درباره حل اختلاف درباره وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات به نتیجه رسید و با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت این مالیات ملغی شد.

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

ISNA_FARSI: دستیابی محققان به فرمولاسیون واکسن نوترکیب بیماری‌های ویروسی/دارورسانی هدفمند با پلیمر هوشمندگروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به فرمولاسیون واکسن مبتنی بر یک پروتئین نوترکیب برای بیماری‌های ویروسی ایدز و کووید-19 دست یافتند که به ثبت اختراع امریکا رسید.

ISNA_FARSI: سرمربی جدید تیم ملی بوکس خارجی است؟رئیس فدراسیون بوکس ایران درباره خارجی بودن یا نبودن سرمربی جدید تیم ملی صحبت کرد.

