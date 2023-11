بخشش مرد همسرکش بعد از ۲ بار رفتن پای چوبه دار

این متهم ادامه داد: برای مدت‌ها زندگی من به مویی بند بود و حتی دو بار تا پای مرگ هم رفتم، اما اگر از این به بعد عمر کفاف بدهد کار مناسبی پیدا می‌کنم تا دوباره به جامعه برگردم. این مرد که در بهار سال ۹۱ همسرش را کشت در مورد روز حادثه گفت: قرار بود آخر هفته به خانه یکی از بستگانم برویم اما من کار داشتم. دختر و پسرم مدرسه بودند و من و همسرم سر رفتن به مهمانی با هم حرف‌مان شد و موضوع به مسائل خانوادگی کشید. سر این موضوعات جزئی درگیری شروع شد و کم‌کم بالا گرفت. وقتی به خودم آمدم دیدم همسرم نفس نمی‌کشد و من او را خفه کرده‌ام. در یک لحظه نتوانسته بودم خشمم را کنترل کنم و از آن روز به بعد یک لحظه هم آرامش نداشتم و با عذاب وجدان زندگی می‌کنم.

این مرد ادامه داد: در این مدت خیلی تلاش کردم تا خداپسندانه زندگی کنم و همه از من راضی باشند. وقتی به زندان رفتم بی‌سواد بودم و آنجا درس خواندم و باسواد شدم. قرآن حفظ کردم و کتاب‌های مختلفی خواندم تا اطلاعات عمومی‌ام بالا برود. به زندانیان دیگر کمک و تلاش کردم تا از خانواده مقتولان رضایت بگیرم.

او ادامه داد: زمانی مفهوم مرگ را درک کردم که مثل همیشه با دو نفر از هم‌بندی‌هایم که آنها هم قصاصی بودند در سلول‌مان بودیم. یک روز یکی از آنها را بردند و دیگر برنگشت. با مرگ او تازه فهمیدم که مرگ از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است. این شد که به تکاپو افتادم. با اولیای ‌دم هم‌بندی دیگرم صحبت کردم. خوشبختانه تلاشم نتیجه داد و خانواده مقتول هم‌بندی من را بخشیدند. این قشنگ‌ترین اتفاقی بود که در زندان برایم افتاد. ‌الان هم که قرار است خودم آزاد شوم.

