انتقاد لاریجانی از مواضع چین و روسیه درخصوص تحولات غزه روی آنتن زنده صداوسیما؛ انتظار…کارگزاران ممکن است با روحانی و لاریجانی ائتلاف کند اما جبهه اصلاحات…سه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

ISNA_FARSI: پوتین: غرب با تحریم‌ها صرفا به خودش آسیب می‌رساندولادیمیر پوتین در یک نشست دولتی گفت که تحریم‌های غرب علیه روسیه نتیجه معکوس داشته و در عوض به کشورهایی آسیب رسانده که این تحریم‌ها را علیه مسکو اعمال کرده‌اند.

ETEMADONLINE: ببینید| توصیف زاکانی از بازدیدش از شهر پکن چین؛ هر اتوبوس ۱۰ دوربین داشتعلیرضا زاکانی، شهردار تهران در صحن شورای شهر گفت: فقط برای کنترل ترافیک پکن 290 هزار دوربین وجود دارد. نحوه اداره شهر پکن با نحوه اداره شهر تهران متفاوت است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، او افزود: در شهر پکن در هر اتوبوس 10 دوربین و در هر تاکسی یک دوربین وجود دارد. هوشمندسازی در حوزه های مختلف برای مدیریت شهر خیلی مهم است.

ISNA_FARSI: هراس آمریکا از عملیات‌های سایبری کره‌شمالی، چین و روسیهرئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) مدعی شد که ایالات متحده شاهد استفاده کره‌شمالی، چین و روسیه از عملیات سایبری برای هدف قرار دادن تحقیقات آمریکایی بوده است.

ETEMADONLINE: ببینید| ایده جهانگیری برای خروج حاکمیت و نظام از بحران‌های پیش‌رواسحاق جهانگیری، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید براینکه دغدغه‌ام همواره دغدغه اصلاح‌گری است، می گوید: باور دارم که اصلاح‌طلبی کم‌هزینه‌ترین و موثرترین راه برای خروج حکومت و نظام از تنگناها و بحران‌هایی است که پیش‌رویش قرار دارد.

MASHREGHNEWS: مسکو: بیش از ۹۰۰ نظامی اوکراینی در یک روز کشته شدندوزارت دفاع روسیه ضمن اشاره به سرنگونی یک جنگنده و یک بالگرد ارتش اوکراین در جریان عملیات‌های ۲۴ساعت گذشته، از دفع حداقل ۹ عملیات تهاجمی ارتش کی‌یف خبر داد.

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

