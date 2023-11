ببینید| امام جمعه بابلسر دست این پزشک را بوسید

امام جمعه این شهر این هفته کناره‌گیری می‌کندببینید| غافلگیری نیروهای ارتش اسرائیل با کوادکوپترهای مسلح حماسسه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

ETEMADONLINE: تصویری از اتاق خواب هنری آرمیتا گراوند + عکسعکسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که گفته می‌شود اتاق خواب آرمیتا گراوند است. این تصویر را برترین‌ها منتشر کرده است.

منبع: EtemadOnline

MASHREGHNEWS: فیلم/ طنین فریاد «حیدر حیدر» دانش آموزان در لحظه ورود رهبر انقلابلحظه ورود رهبر انقلاب اسلامی به حسینیه امام خمینی(ره) و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان را ببینید.

منبع: MashreghNews

ISNA_FARSI: عملیات طوفان الاقصی نشان‌دهنده درماندگی رژیم اشغالگر قدس استامام جمعه اهر انجام عملیات طوفان الاقصی را نشان از روحیه مقاومت و استشهادی مردم مظلوم فلسطین و درماندگی رژیم اشغالگر قدس عنوان کرد.

منبع: isna_farsi

ISNA_FARSI: بیگانگان هیچ‌گاه دلسوز ملت ایران نیستندامام جمعه زنجان گفت: جوانان باید بدانند دشمنان هیچگاه دلسوز ملت ایران نیستند.

منبع: isna_farsi

ETEMADONLINE: ویدئویی جنجالی از مسابقه بخشدار و امام جمعه منطقه الوار گرمسیری برای گرفتن میکروفن!ویدیویی از «رقابت امام جمعه و بخشدار» منطقه الوار گرمسیری بر سر میکروفون را ببینید. در اتفاقی عجیب وقتی امام جمعه زودتر برای گرفتن میکروفن اقدام کرد، بخشدار نیز برق را قطع کرد!

منبع: EtemadOnline

ISNA_FARSI: تصویر رادیولوژی ناسا از استخوان‌های کهکشان!تلسکوپ‌های پرتو ایکس ناسا «استخوان‌های» یک دست کیهانی شبح‌وار را آشکار کردند.

منبع: isna_farsi