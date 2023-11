به گفته دفتر ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد لایحه جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان برای حمایت از اسرائیل، بدون کمک به اوکراین را، در صورت تصویب هر دو مجلس، وتو کند.کاخ سفید می‌گوید: «برخلاف بسته امنیت ملی رئیس‌جمهور، این لایحه کمکی شامل اوکراین نمی‌شود، در حالی که این نیاز فوری است».

بایدن برای تصویب یک بسته کلی ۱۰۶ میلیارد دلاری برای اوکراین و اسرائیل و همچنین برای حفاظت از مرزهای داخلی تأکید ورزیده است.چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا، می‌گوید، لایحه جمهوری‌خواهان حتی در صورت تصویب در مجلس نمایندگان، در سنا شکست خواهد خورد. او از"تهاجمی" صحبت کرد که"نباید آن را جدی گرفت".مایک جانسون در ابتدای این هفته از بسته کمکی مستقل به اسرائیل خبر داد. جانسون گفت: «این هفتهبرای تأمین مالی اسرائیل ارائه خواهیم داد.

بایدن از کنگره خواسته بود، ۱۰۶ میلیارد دلار کمک مالی اضافی برای اوکراین و اسرائیل را تصویب کند که بیشتر آن به تقویت دفاعی اوکراین در برابر روسیه اختصاص خواهد یافت. اما تلاش‌های ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام و حفاظت از مرز با مکزیک نیز باید تامین مالی شود.در صفوف جمهوری‌خواهان مقاومت در برابر تامین مالی بیشتر اوکراین در حال افزایش است. پیش از همه، هسته سخت جناح راست این حزب قصد دارد در عمل تمام پروژه‌های دولت دموکرات‌ها را خنثی کند.

بخش قابل توجهی از این مقاومت‌ها را باید در در راستای کارزار مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ارزیابی کرد که حدود یک سال دیگر برگزار می‌شود.

