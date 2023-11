کامر عنوان کرد که این کمیته توانسته رد این پول را تا چین دنبال کند. هانتر بایدن، فرزند جو بایدن در اوایل ژوئیه ۲۰۱۷ همکاری خود با ریموند ژائو، شریک تجاری خود آغاز کرده که در آن خواستار دریافت ۱۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری‌های خود شده بود.

رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتشار اطلاعاتی در رابطه با تراکنش‌های هانتر بایدن با شرکت‌های چینی عنوان کرد که وی در تاریخ ۱۴ اوت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار را به Lion Hall Group، شرکت متعلق به جیمز و سارا بایدن واریز کرده است.

به گفته کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، در تاریخ ۳ سپتامبر چکی از سوی سارا بایدن به مبلغ ۴۰ هزار دلار برای «پرداخت وام» به جو بایدن داده شده است. به نوشته فاکس نیوز، این تنها بخشی از تحقیقات این کمیته در رابطه با فساد مالی خانواده بایدن است. کامر در اوایل ماه اکتبر گفته بود که این کمیته شواهدی دال بر این دریافت کرده که جو بایدن در مارس ۲۰۱۸ مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را از سوی جیمز بایدن برای سرمایه‌گذاری‌هایش در خاورمیانه دریافت کرده است.

