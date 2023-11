رییس جمهور آمریکا در ادامه نوشت: ما انتظار داریم که شهروندان آمریکایی امروز (از غزه) خارج شوند و انتظار داریم که در روزهای آینده شاهد خروج بیشتری باشیم.ادعای رییس جمهور آمریکا درباره مدیریت خروج مجروحین از غزه در حالی مطرح می شود که خبرنگار شبکه الجزیره پیشتر گزارش داد که تنها ۸۰ تن از مجروحان بدحال فلسطینی می‌توانند امروز از گذرگاه مرزی رفح به سمت مصر بروند. این در حالیست که در حال حاضر هزاران فلسطینی در بیمارستان‌های نوار غزه که از امکانات اولیه برای بهبود زخم‌های آنها محروم بوده بستری هستند.

همچنین ۴۰۰ تن از افراد دارای تابعیت‌های خارجی قرار است از این گذرگاه عبور کنند. المیادین نیز در این خصوص گزارش داد که نخستین گروه از افراد دارای تابعیت‌های خارجی از نوار غزه خارج و از طریق گذرگاه رفح به سمت خاک مصر در حرکت هستند.

رسانه‌های خبری ساعاتی قبل اعلام کرده بودند که یک منبع آگاه در گفتگو با رویترز تاکید کرده قطر در حال میانجی‌گری بین مصر، حماس و رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا برای بازگشایی گذرگاه مرزی رفح طی امروز است.

این رسانه‌ها تاکید کردند که در صورت توافق میان طرف‌های مذکور، افراد دارای تابعیت‌های خارجی و برخی غیرنظامیان زخمی می‌توانند از غزه خارج شوند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: افشاگری بلومبرگ از گفتگوهای محرمانه‌ دولت بایدن برای استقرار نیروهای آمریکایی در غزهبر اساس گزارش بلومبرگ، دولت بایدن و مقامات صهیونیست مذاکرات محرمانه‌ای در مورد استقرار نیروهای آمریکایی در غزه پس از جنگ انجام داده‌اند.در میان گزینه‌های مورد بحث، یک نیروی چند ملیتی است که می تواند شامل نیروهای آمریکایی باشد. احتمال دیگر قرار دادن منطقه تحت کنترل سازمان ملل خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: درخواست بیش از ۲۰۰۰ کنشگر سیاه‌پوست آمریکایی از واشنگتن برای آتش‌بس در غزهبیش از ۲۰۰۰ چهره دانشگاهی، هنری و مدنی سیاه‌پوست آمریکایی در نامه‌ای از کاخ سفید خواستند تا خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: روزانه بیش از ۴۲۰ کودک در غزه کشته یا مجروح می‌شوندصندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با ارائه آماری تکان‌دهنده از کشتار کودکان در غزه، اعلام کرد که روزانه حدود ۴۲۰ کودک در حملات رژیم صهیونیستی کشته یا زخمی می‌شوند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حجم انفجارات در غزه تاکنون بزرگتر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما بوده استرئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: حجم مواد منفجره‌ای که تاکنون رژیم صهیونسیتی علیه شهروندان و اماکن مسکونی غزه بکار برده، بزرگتر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: گفت‌وگوی تلفنی بایدن و شاه اردنبه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن تلفنی با «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره وخامت اوضاع خطرناک در نوار غزه گفت‌وگو کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕