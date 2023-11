بدون آتش‌بس انسان‌های بیشتری کشته می‌شوند و مردم بیشتری متحمل ضرر خواهند شد و جامعه‌ای که زمانی پر جنب و جوش بود برای همیشه در ماتم فرو خواهد رفت.» لازارینی از یک مدرسه که از سوی آنروا در رفح در مرز غزه با مصر ساخته شده است، دیدن کرد. او با اشاره به اینکه در جریان بازدیدش از این مدرسه کودکان از او تقاضای آب و یک تکه نان کرده‌اند، گفت: «وسعت این تراژدی بی‌مثال است. این یکی از غم‌انگیزترین روزهای کاری من در زمینه کمک‌های انسانی بود.

