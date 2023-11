باید در جنگ اسرائیل و حماس«وقفه» بشردوستانه صورت بگیرد

بایدن در مراسم جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمپین انتخاباتی خود سخنرانی می‌کرد که یکی از معترضان صحبت وی را قطع کرد و خواستار آتش‌بس شد. بایدن در پاسخ به وی گفت: «به نظرم ما به یک وقفه در جنگ نیاز داریم. این وقفه به معنای آن است که فرصتی برای آزاد کردن زندانی‌ها ایجاد می‌کند».

این در حالی است که رژیم صهیونیستی تاکنون درخواست‌ها برای آتش‌بس یا وقفه در جنگ به منظور کمک به غیرنظامیان فلسطینی را رد کرده است.

