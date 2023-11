بایدن گفت: من هم فکر می‌کنم ما به یک «مکث» نیاز داریم. یک مکث زمان می‌دهد تا زندانیان اسراییلی بیرون بیایند.(!) اما زمانیکه این فرد از بایدن پرسید که منظورش چیست، او پاسخ داد: مکث به این معنی است که برای بیرون آوردن گروگان‌ها زمان داده شود. من همان کسی هستم که بی‌بی(نتانیاهو) را متقاعد کردم که برای رها کردن گروگان‌ها آتش‌بس برقرار کند. من همان کسی هستم که با سیسی، رئیس‌جمهور مصر صحبت کردم تا او را متقاعد کنم که در را باز کند.

رئیس جمهور آمریکامدعی شد: ما به کار و فعالیت برای افزایش سرازیر شدن کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه می‌دهیم در حالیکه راهی طولانی در پیش داریم. یکی از مقامات کاخ سفید گفت که بایدن وقتی گفت که نتانیاهو را متقاعد کرده است که خواستار «آتش بس» شود، صحبت اشتباهی نکرده است. به گفته او بایدن در مورد توقف موقت برای آزادی دو گروگان آمریکایی در ماه گذشته صحبت می‌کرد، با این استدلال که این اصطلاح معانی متعددی دارد و می‌تواند با"مکث بشردوستانه" جایگزین شود.

