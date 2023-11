باید از لحاظ روحی تیم را تقویت کنیم

وی افزود: می‌توانستیم با وجود عقب افتادگی‌ها برنده این بازی باشیم اگر تیم به خودباوری میرسید و بازیکنان تلاششان را می‌کردند. امیدوارم بازی به بازی تیم بهتر شود و بتوانیم روند خوبی داشته باشیم. حسینی ادامه داد: در بازی جاهایی وجود داشت که ما پیش افتادیم اما متاسفانه نتوانستیم که اختلافمان را حفظ کرده و به نتیجه تبدیل کنیم.

سرمربی سایپا یادآور شد: تیم از لحاظ روحی به مشکل خورده است و باید سعی کنیم تا از نظر روحی و روانی تیم را قوی کنیم تا بتوانیم در نتیجه گیری خوب عمل کنیم و در بازی‌های بعدی نمایش خوبی داشته باشیم.

