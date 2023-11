توضیح مرتضوی درمورد حواشی پیش آمده در جلسه شورایعالی کار/ بحث در مورد مسکن کارگری در دستورکار جلسه آیندهآقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارنداگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیربرای صدور هر حکمی باید نظر دستگاه‌های نظارتی را داشته باشیم

ISNA_FARSI: حجم کار قضات و دادستان‌ها زیاد است اما باید کرامت مردم را حفظ کنیمرئیس قوه قضائیه گفت: حجم کار قضات و دادستان‌ها زیاد است و کار آسانی نیست اما باید کرامت مردم را حفظ کنیم.

ISNA_FARSI: باید معلمانی دخیل در تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت کنیمرئیس دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان گفت:باید معلمانی دخیل در تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت کنیم.

ISNA_FARSI: تاکید ریاض و مسکو بر آتش‌بس فوری در غزهوزرای خارجه عربستان و روسیه بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری تاکید کرده و اظهار داشتند که راه‌حل‌های پیشنهادی برای مسئله فلسطین باید «آرمان مردم فلسطین» را تحقق بخشد.

ISNA_FARSI: موانع را باید با تلاش به مقدمات پیشرفت تبدیل کنیمعضو تیم ملی پاراوالیبال کشور با تاکید بر اینکه نباید از سختی‌ها در عرصه ورزش دلسرد شویم، افزود: شکست در ورزش نباید باعث سرخوردگی شود در واقع همه موانع را باید با تلاش و پشتکار به مقدمات پیشرفت تبدیل کنیم.

ISNA_FARSI: تلاش می کنیم با کاهش بروکراسی اداری مسیر انجام کار نیک را کوتاه تر کنیمرئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: همراهی و همگامی خیرین با این دانشگاه در تامین زیرساخت های فیزیکی و دستگاه های تشخیصی و درمانی خوشبختانه در سال های اخیر رو به رشد بوده است.

ISNA_FARSI: مهمترین نیازهای امدادی مردم غزه چیست؟مدیر اجرایی جمعیت هلال‌احمر فلسطین، مهم‌ترین نیازهای مردم غزه را تشریح کرد.

