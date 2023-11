کیت، مهم‌ترین ابزار مورد نیاز آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و پاتولوژی و ژنتیک است. کیت تست عملکرد کلیه، کیت تست تشخیصی گوارشی، کیت تست بیماری‌های قلبی، کیت تست انواع متابولیسم‌ها، کیت تست HIV، کیت تست بیماری‌های خودایمن، کیت تست بیماری‌های عفونی، تومورمارکرها، کیت تست انسولین و دیابت و قند خون، کیت تست غدد درون‌ریز، کیت تست کم خونی و...

50 قلم تست را به دلیل نایاب بودن کیت، غیرفعال کرده‌اند یعنی انجام این تست‌ها در ده‌ها آزمایشگاه کوچک هم غیرممکن شده است. وضعیت تامین کیت و مواد اولیه و قطعات دستگاه‌های آزمایشگاهی در تمام آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی، طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر به حدی بغرنج شده که حتی نمی‌توانیم مطمئن باشیم فردا کیت مربوط به یک نوع آزمایش را داریم یا خیر. ممکن است به مدت دو ماه، از 8 جور آزمایش مربوط به تیروئید، انجام دو آزمایش به دلیل نایاب شدن کیت امکان‌پذیر نباشد.

«آزمایشگاه‌ها دو جور مواد مصرفی دارند؛ مواد مصرفی برای سیستم‌های بسته CLOSE که باید از یک کمپانی و برند خریداری شود و شما نمی‌توانید مواد مصرفی کمپانی الف را برای دستگاه کمپانی ب مصرف کنید. سیستم باز OPEN اما شامل این محدودیت نیست و می‌توانید دستگاه را از کمپانی الف و مواد مصرفی را از کمپانی ب بخرید.

مصلایی می‌گوید: «صاحبان آزمایشگاه‌ها، برای حفظ کیفیت و دقت نتیجه آزمایش، معمولا به مدت طولانی با کیت از یک برند واحد کار می‌کنند، اما وقتی نماینده این برند در ایران، قادر به تامین موجودی به اندازه مصرف آزمایشگاه‌ها نیست، ما هم ناچاریم آزمایش‌ها را با برندهای مختلف انجام دهیم در حالی که ممکن است کیفیت بعضی از این برندها، پایین‌تر هم باشد و حتما تغییر برند باعث می‌شود که شاید نتوانیم استاندارد‌های کنترل کیفیت را رعایت کنیم و درجه حساسیت برندهای مختلف هم متفاوت است؛ امروز برای آزمایش خاص یک...

