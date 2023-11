بازیکن گمنامی که حقوقش از رونالدو و هالند هم بیشتر است!

این بازیکن که از نظر فنی فوتبالیست است اما نه از نوع بین‌المللی‌اش، بلکه از نوع آمریکایی‌آن، مت گای نام دارد. او به لطف قراردادی که به عنوان بازیکن آزاد با تیم ایندیانپولیس کلتس در لیگ NFL آمریکا بست، به رکوردار دریافت حقوق در این باشگاه تبدیل شد. به موجب این قرارداد، مت گای سالانه 7.5 میلیون پوند حقوق می‌گیرد. طبق تحقیق سایت اکشن نتورک، درآمد سالانه وقتی که تعداد دقایق حضور او در زمین بازی را در نظر بگیریم حتی از حقوق رونالدو هم بالاتر می‌رود.

رونالدو که تا الان یک هزار و 76 دقیقه برای النصر عربستان بازی کرده، برای هر دقیقه بازی‌اش 41 هزار پوند حقوق می‌گیرد. او اما در این رده‌بندی حتی نفر دوم هم نیست. در تحقیق صورت گرفته مشخص شد که در لیگ برتر فوتبال انگلیس، نزدیک‌ترین فرد به مت گای، رحیم استرلینگ بال تیم چلسی است که 743 دقیقه‌ برای آن آبی‌پوشان لندن در این فصل بازی کرده و به ازای هر دقیقه آن 4 هزار و 800 پوند حقوق گرفته است.

در مورد مت گای یک حقیق جالب دیگر هم هست؛ اینکه میانگین درآمد به نسبت مدت کار کردنش، حتی از جف بزوس، مالک آمازون(غول خرده‌فروشی آمریکا) هم در هر دقیقه 117 هزار دلار درآمد دارد.اعلام فهرست پردرآمدترین ورزشکاران دنیا در سال ۲۰۲۲ توسط «فوربس»/ لیونل مسی در صدربرنامه مدیران باشگاه استقلال برای سفر دسته‌جمعی و ۴ روزه به کیش!

گل‌محمدی: برای مراقبت از تیمم از شخصیت و اعتبارم خرج کردم/ اگر مورایس جای ما بود شاید حرف‌های بدتری می‌زد!

