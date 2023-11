بازگشت الهامی به مس رفسنجان

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبری

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: واکنش هیات مدیره مس رفسنجان به استعفای الهامیاعضای هیات مدیره باشگاه مس رفسنجان با استعفای سرمربی تیم فوتبال خود مخالفت کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مس رفسنجان از صد شهداب صدر نشین گذشتتیم شهداب یزد در ایستگاه سوم لیگ برتر در رفسنجان متوقف شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در نشست معاون اجتماعی قوه قضاییه با مسئولان رفسنجان چه گذشت؟همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان، مشکلات شهرستان رفسنجان در نشستی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۴ حلقه چاه پدافندی در رفسنجان افتتاح شدفرماندار رفسنجان گفت: چهار حلقه چاه پدافندی با اعتبار بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مردم ورزش دوست آمل از افتخارآفرینان بازی‌های پارآسیایی استقبال کردندمردم ورزش دوست شهرستان آمل از دو ورزشکار آملی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو در بازگشت به زادگاهشان به گرمی استقبال کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: ضرورت تعامل همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از جرائمبه گزارش ایلنا، صبح امروز همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شهرستان رفسنجان سفر کرد. اصغر جهانگیر در جمع مسئولان شهرستان و استان اظهار کرد: امروز به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه به شهرستان رفسنجان سفر کردیم و از نزدیک در جریان مشکلات قضایی و اداری مجموعه شهرستان قرار گرفتیم.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕