از جمعه تا دوشنبه (۱۲ تا ۱۵ آبان) روند کاهش نسبی دما در سطح استان به‌ویژه در نیمه‌شمالی و از شنبه شب تا دوشنبه شب در ارتفاعات رخداد یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود. آسمان شهر تهران فردا (پنجشنبه ۱۱ آبان) نیمه‌ابری تا ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد و در روز جمعه ( ۱۲ آبان) نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها ابری، گاهی افزایش باد با احتمال رگبار باران و از بعد از ظهر کاهش ابر با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه با کمینه دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده‌ است. این اداره‌کل همچنین با صدور هشدار سطح زرد تاکید کرده است که از پنجشنبه تا یکشنبه در استان تهران به‌ویژه نیمه شمالی و غربی، در بعضی ساعت‌ها احتمال بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، کاهش نسبی دما، در بعضی نقاط وزش باد شدید موقت، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها گاهی بارش برف و در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

در این شرایط جوی، لغزندگی معابر و جاده‌ها، مه و کاهش دید و امکان اختلال تردد به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی، احتمال جاری شدن روان‌آب و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، در ارتفاعات یخبندان موقت شبانه سطح زمین و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد .

بنابراین اداره‌کل هواشناسی استان تهرات نسبت به احتیاط در تردد جاده‌ای به‌ویژه عبور از جاده‌های کوهستانی، پرهیز از پرواز گلایدر و اجتناب از صعود به ارتفاعات بالادست و صخره‌نوردی، احتیاط در جابه‌جایی عشایر، عدم اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و محافظت از محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.

