باتری و سیستم یو پی اس، عضو مهم سازمان ها و ارگان ها

سیستم‌های UPS معمولاً از باتری‌های (VRLA) استفاده می‌کنند که این باتری‌ها شبیه به نوع باتری مورد استفاده برای خودروها هستند، اما در واقع به طور خاص برای کار با بارهای صنعتی مانند UPS ساخته شده‌اند. طول عمر باتری یو پی اس بسته به نوع و مدل باتری متفاوت است، اما بیشتر باتری ها معمولاً هر 3 تا 5 سال برای عمر استاندارد نیاز دارند.

سیستم باتری یو پی اس یک فاصله بین منبع تغذیه اصلی و برق پشتیبان شما است. مشکل این است که حتی با وجود یک باتری پشتیبان یا ژنراتور قوی، ممکن است چندین دقیقه طول بکشد تا سیستم شما به از دست رفتن منبع برق اصلی شما پاسخ دهد و شروع به برق گرفتن از منبع جایگزین شما کند.

یک یو پی اس سه نقش اساسی دارد: باتری پشتیبان ، محافظ برق و اینورتر برق . باتری پشتیبان و اینورتر برق در صورت قطع برق، نوسانات یا اختلالات دیگر، برق را به وسایل الکترونیکی متصل شما تامین می کند. یک یو پی اس همچنین بسته به نوع یو پی اسی که خریداری می کنید، در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ، نویز/تغییر فرکانس، اعوجاج هارمونیک و موارد دیگر حفاظت ارائه می کند.نیاز دارید این است که دستگاه های الکترونیکی اغلب گران هستند و همیشه باید منتظر موارد غیرمنتظره باشید.

گاهی اوقات برق هنوز به دستگاه های الکترونیکی شما می رسد، اما با ولتاژ کاهش یافته، برای مدت زمان طولانی. اغلب این اتفاق به دلیل منابع انرژی به خطر افتاده یا کاهش جریان برق در شرایط تقاضای بالا رخ می دهد.

اعوجاج هارمونیک ناشی از دستگاه‌های الکترونیکی (از جمله خود سیستم‌های UPS) که جریان را در پالس‌های ناهموار می‌کشند تا یک موج صاف و سینوسی.

