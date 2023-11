این 4 معاون وزیر حکم انفصال از خدمت گرفتند + جزئیات

به گفته او احکام انفصال ۴ معاون وزیر به دلیل ترک فعل در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از معلولان صادر شده است.

MASHREGHNEWS: ماجرای انفصال از خدمت‌ ناگهانی۴ معاون وزیر چه بود؟رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور با اشاره به انفصال از خدمت ۴ معاون وزیر گفت: عمده موضوع این انفصال خدمت‌های معاونین وزراء عدم توجه به مناسب سازی بوده است.

ISNA_FARSI: طرح‌های پدافند غیرعامل آب منطقه‌ای یزد رونمایی شدمدیر عامل آب منطقه‌ای یزد در جریان بازدید معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور از اقدامات پدافندی این شرکت، از رونمایی چند طرح پدافند غیرعامل این شرکت خبر داد.

ISNA_FARSI: بلینکن: خروج از برجام اشتباهی بزرگ بودوزیر خارجه آمریکا امروز (سه‌شنبه) اذعان کرد که خروج این کشور از برجام اشتباه بزرگی بود.

MASHREGHNEWS: اعتراف مهم وزیر خارجه آمریکا؛ خارج شدن از برجام اشتباه بزرگی بودوزیر خارجه آمریکا امروز (سه‌شنبه) اذعان کرد که خروج این کشور از برجام اشتباه بزرگی بود.

MASHREGHNEWS: جنگ گسترش یابد از اسرائیل چیزی نمی‌ماند/ «طوفان الاقصی» زلزله غیر قابل ترمیمی در سامانه نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی بودمعاون سیاسی وزیر امور خارجه عملیات «طوفان الاقصی» را جلوه‌ای از هوشمندی و آینده‌نگری مقاومت دانست و گفت: جنگ گسترش پیدا کند از اسرائیل چیزی باقی نمی‌ماند.

ISNA_FARSI: ارتش اسرائیل در باتلاق بحران روانیبا گذشت بیش از سه هفته از عملیات طوفان الاقصی و شکست اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی، وزیر بهداشت این رژیم از بحران شدید روانی در نظامیان ارتش سخن گفته است.

