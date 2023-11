اینفوگرافی | همه چیز درباره ویتامین دیببینید | این مرد به تنهایی کنسرت علی یاسینی را بهم ریختسه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسببینید | این مرد به تنهایی کنسرت علی یاسینی را بهم ریخت

ISNA_FARSI: دیلی میل: زنان باردار غزه بدون بیهوشی و با نور چراغ قوه سزارین می‌کنندگزارش شده که زنان باردار در غزه مجبورند با چراغ قوه و بدون بیهوشی در این باریکه سزارین کنند و این درحالیست که حملات و بمباران بی امان رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

ISNA_FARSI: بودجه‌های اندک انجمن سینمای جوان برای ساخت یک فیلم خوب کفایت نمی‌کندکارگردان فیلم کوتاه «میراث باد» گفت: این بودجه‌های اندک انجمن سینمای جوان برای ساخت یک فیلم خوب کفایت نمی‌کند و بسیاری از افراد معرفتی فعالیت می‌کنند.

ETEMADONLINE: قیمت این ماشین اسباب بازی قیمت پراید ۵ سال پیش است!+عکسیکی از کاربران در فضای مجازی عکسی از آگهی فروش ماشین اسباب بازی منتشر کرده که نشان می‌دهد قیمت این خودروهای غیرواقعی به قیمت ماشین واقعی چند سال پیش است.

ETEMADONLINE: رفتار نامناسب نماینده جنجالی با معلمان صدای این بازیگر معروف را هم درآورد+عکسستاره پسیانی، بازیگر با انتشار یک استوری از رفتار دور از شان علیرضا منادی، نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتقاد کرد.

ISNA_FARSI: دستگیری سارق طلاجات زنان سالخورده در مراغهفرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری سارق حرفه‌ای طلاجات زنان سالخورده خبر داد.

ISNA_FARSI: پایان کار زنان فوتبالیست ایران در انتخابی المپیک با شکست از فیلیپینتیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست برابر فیلیپین به کارش در انتخابی المپیک پایان داد.

