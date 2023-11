اینفوگرافیک/ افتتاح فرودگاه سقز؛ تحقق آرزوی ۱۸ ساله مردم شمال کردستان

- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: آغاز بهره‌برداری از فرودگاه سقز در سفر رئیسی به کردستانآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رئیسی به کردستان می‌رودمعاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور پایان هفته جاری مهمان مردم استان کردستان خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برنامه‌های رییس‌جمهور در سفر به کردستانمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری، ۱۱ و ۱۲ آبان میهمان مردم کردستان خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بهرەبرداری از ۱۲ پروژە بهداشتی و درمانی همزمان با سفر ریاست جمهوری بە کردستانرئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان کردستان، ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج با حضور رئیس جمهوراستاندار همدان از افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج طی روزهای آینده خبرداد و گفت: راه‌آهن همدان-سنندج طی روزهای آینده در سفر رئیس جمهور به استان کردستان افتتاح خواهد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مدال‌آوران پاراآسیایی هانگژو مورد استقبال استاندار و مردم کرمان قرار گرفتندمراسم استقبال از مدال‌آوران کرمانی مسابقات پاراآسیایی هانگژو امشب 9 آبان ماه با حضور استاندار، مسئولان استانی و حضور پرشور مردم در فرودگاه کرمان برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕