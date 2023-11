اینجا هیروشیما؛ نه غزه است + عکس

پس از حملات 7 اکتبر که منجر به کشته شدن 1400 اسرائیلی شد، حملات تلافی جویانه تل‌آویو به منطقه تحت محاصره دست کم 6546 فلسطینی از جمله بیش از 2600 کودک را به شهادت رسانده است که مجموع تلفات اکنون به 8000 نفر رسیده است.

ISNA_FARSI: حجم انفجارات در غزه تاکنون بزرگتر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما بوده استرئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: حجم مواد منفجره‌ای که تاکنون رژیم صهیونسیتی علیه شهروندان و اماکن مسکونی غزه بکار برده، بزرگتر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما است.

AA_PERSIAN: حجم بمب‌های پرتاب شده به غزه یک و نیم برابر هیروشیما استرئیس دفتر رسانه‌های دولتی در نوار غزه اعلام کرد تا کنون اسرائیل 18 هزار تن بمب به غزه پرتاب کرده که این میزان یک و نیم برابر بیشتر از بمبی است که در جنگ جهانی دوم به هیروشیما پرتاب شد. - Anadolu Ajansı

ETEMADONLINE: مسئولان بخوانند؛ زندگی در شیرآباد زاهدان «بسیار سخت» است؛ اینجا نه آب هست، نه گاز و نه شناسنامه!روزنامه شرق گزارشی از وضعیت اسفناک زندگی مردم در شیرآباد زاهدان دارد. به گزارش شرق، در شیرآباد زاهدان، آب سالم نیست، گاز شهری نیست، خیلی چیزها نیست، شناسنامه هم نیست... .

IRANINTL: شاهزاده رضا پهلوی: شعار «نه غزه، نه لبنان» مردم ایران یعنی برائت از حماس و حزب‌اللهشاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون دولتی تی‌وی‌پی لهستان گفت ایرانیان دشمن اسرائیل نیستند و بارها در تظاهرات خود شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سر داده‌اند. او این شعار را به معنی برائت مردم ایران از حماس و حزب‌الله دانست.

ETEMADONLINE: بورس کشورهای همسایه هم مانند ایران از زمان شروع جنگ غزه رنگ خون گرفته‌اند؟روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس کشورهای همسایه از زمان شروع جنگ غزه پرداخته است.

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

