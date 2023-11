به گزارش عصرایران،‌ گروه حامی دسترسی به اینترنت، نت‌بلاکس هم صبح چهارشنبه تایید کرد که ارتباطات اینترنتی در غزه تقریبا به طور کامل قطع شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد که برقراری ارتباط تلفنی با غزه غیرممکن شده است.

اگرچه بیش از نیمی از ۲.۳ میلیون فلسطینی ساکن شمال نوار غزه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، اما هنوز چند صد هزار نفر در این منطقه که به صحنه نبرد نیروهای اسرائیلی و حماس بدل شده، حضور دارند. طبق گزارش‌ها، سربازان و تانک‌های اسرائیلی همچنان در حال پیشروی در شهر غزه هستند.

