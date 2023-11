خواست این است که رهبران کشورها در شبکه‌های اجتماعی حرف‌های خود را ارائه کنند و شما حرف آنها را بشنوید، حتی اگر آنچه که می‌گویند وحشتناک باشد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IRANINTL: نماینده اسرائیل در سازمان ملل: خامنه‌ای مثل هیتلر به دنبال امپراتوری هزار‌ساله استنماینده اسرائیل در سازمان ملل رهبر جمهوری اسلامی را با آدولف هیتلر، رهبر نازی‌ها، مقایسه کرد و گفت علی خامنه‌ای در تلاش برای گسترش هژمونی شیعی افراطی در منطقه و فراتر از آن است و مانند نازی‌های در پی ایجاد امپراتوری هزار‌ساله در جهان است.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ارزش «ایکس» ایلان ماسک نصف قیمت خریدش شدشبکه اجتماعی «ایکس» اکنون کمتر از نصف قیمتی ارزش دارد که ایلان ماسک برای خرید آن هزینه کرده بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: معاون دبیرکل سازمان ملل: زنان، مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی قرار دارندمارتین گریفتیس در امور بشردوستانه با بیان اینکه زنان و مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی، ضربه و بمباران قرار دارند، خواستار تأمین نیازهای ضروری ساکنان غزه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نماینده فلسطین در شورای امنیت: غزه جهنم روی زمین است!نماینده فلسطین در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت: غزه حالا جهنم روی زمین است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: یک سال پس از خرید توییتر توسط ایلان ماسک؛ ارزش ایکس چقدر کاهش پیدا کرد؟به گزارش شبکه شرق،‌ زمانی که ایلان ماسک پارسال توییتر را در معامله‌ای به ارزش ۴۴ میلیارد دلار خرید، تقریباً همه می‌دانستند که این شبکه اجتماعی این قدر نمی‌ارزد. حالا اسناد درون این شرکت نشان می‌دهد که حتی خود ماسک هم پذیرفته ارزش این پلتفرم که اکنون ایکس نام دارد، امروز تنها حدود ۱۹ میلیارد دلار است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕