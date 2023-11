ایلان ماسک: همچنان آماده مبارزه با مارک زاکربرگ هستم

در بخش دیگری از این پادکست ماسک درباره خرید توییتر (ایکس فعلی) صحبت کرد. بیش از یک سال از خرید این شبکه اجتماعی توسط ماسک می‌گذرد. او یک بار دیگر در جریان این پادکست در مورد «ویروس ذهن بیدار» (Woke Mind Virus) صحبت کرد.

براساس این گزارش، ماسک تاکنون در مصاحبه‌های مختلفی به این مشکل اشاره کرده است و آن را تهدیدی برای تمدن بشریت می‌داند. تعریف‌های متفاوتی از سوی مدیرعامل تسلا درباره این اصطلاح وجود دارد. او در ابتدا گفت که این «ویروس» سرکوب‌کننده آزادی بیان است و سپس آن را برابر با فرهنگ کنسل دانست.

ارزش «ایکس» ایلان ماسک نصف قیمت خریدش شدشبکه اجتماعی «ایکس» اکنون کمتر از نصف قیمتی ارزش دارد که ایلان ماسک برای خرید آن هزینه کرده بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

یک سال پس از خرید توییتر توسط ایلان ماسک؛ ارزش ایکس چقدر کاهش پیدا کرد؟به گزارش شبکه شرق،‌ زمانی که ایلان ماسک پارسال توییتر را در معامله‌ای به ارزش ۴۴ میلیارد دلار خرید، تقریباً همه می‌دانستند که این شبکه اجتماعی این قدر نمی‌ارزد. حالا اسناد درون این شرکت نشان می‌دهد که حتی خود ماسک هم پذیرفته ارزش این پلتفرم که اکنون ایکس نام دارد، امروز تنها حدود ۱۹ میلیارد دلار است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

