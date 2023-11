وی توضیح داد که حق ادعایی «اسرائیل» برای دفاع از خود، بدین معناست که اصول «ضرورت، تناسب و احتیاط باید در جریان درگیری‌ها رعایت و غیرنظامیان محافظت شود.» رئیس دستگاه دیپلماسی ایرلند با اشاره به اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ضرورت احترام به قوانین بین المللی بشردوستانه در جنگ افزود: «آنروا (آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای کاریابی آوارگان فلسطینی) اعلام کرده است تعداد کودکانی که از ۷ اکتبر در غزه کشته شده اند، بیشتر از تعداد کشته شده‌ها در تمام درگیری‌های سراسر جهان از سال ۲۰۱۹ است.»

وی با بیان اینکه تامل بیشتر در این زمینه جایز نیست تاکید کرد: «ما اکنون به یک آتش‌بس بشردوستانه و افزایش قابل توجه دسترسی‌های بشردوستانه برای ارسال تدارکات حیاتی به غیرنظامیان، نیاز فوری داریم.» ساعاتی پیش نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره تشدید بحران انسانی در غزه و ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه به سران تل‌آویو هشدار داد.

به گزارش ایرنا، ارتش اسرائیل در تداوم حملات وحشیانه خود علیه شهروندان و غیرنظامیان فلسطینی در نواحی مختلف نوار غزه، سه شنبه شب اردوگاه جبالیا در شمال این منطقه را بمباران کرد و در نتیجه این اقدام دهها نفر شهید و زخمی شدند.

اسرائیل با وجود فراخوان جهانی و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به اجرای آتش‌بس در غزه پایبند نیست و همچنان به کشتار فلسطینیان ادامه می‌دهد. افکار عمومی جهان از یک سو، از دولت های خود می‌خواهند که برای پایان بخشیدن به نسل‌کشی و پاکسازی نژادی فلسطینیان اقدام کنند و از سوی دیگر کودکان و زنان غزه از کمک سازمان‌ها و نهادها جهانی ناامید هستند.

