ایران در جمع پنج کشور تولیدکننده کاتالیست روپک دنیا

وی با بیان اینکه تولید کاتالیست روپک سالانه هزار میلیارد تومان سودآوری دارد، ادامه داد: تولید کاتالیست روپک به عنوان یک تجارت پر سود با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان انجام شده و تنها چین، فرانسه، آلمان و آمریکا و ایران آن را تولید می کنند.

معاون تولید پتروشیمی شازند خاطرنشان کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد کاتالیست های این شرکت، تولید داخل است. از ابتدای سال جاری شاهد رکوردشکنی در تولید هستیم و در ۶ ماهه اول نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد تولید در این کشور انجام شده است.

وی گفت: ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات در یکسال گذشته در این شرکت تولید شده که نسبت به تولید ۷۷۰ هزار تنی در مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است، همچنین بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان انواع محصولات فروخته شده که در این بخش نیز رشد ۱۰ درصدی صورت گرفته است.

