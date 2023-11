ایجاد شعبه دادسرای انتظامی قضات در مرکز استان کرمان

وی افزود: از آنجا که درگیری افراد در پرونده‌ها قابل توجه است و در روند رسیدگی آن مسیر قانونی، دچار اطاله دادرسی می‌شود و در این شرایط چون اعمال نتیجه با تاخیر است، طعم شیرین نتیجه کم تاثیر خواهد بود. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه در احکام نیاز به ارجاع به کارشناس وجود دارد، اضافه کرد: نظارت جدی آنها با واقعیت فاصله دارد و در این شرایط بین کارشناسان اختلاف به وجود می‌آید و این باعث گلایه است، درخواست داریم در این زمینه مشکل حل شود.

وی اظهار کرد: لازم است ایجاد شعبه دادسرای انتظامی قضات در مرکز استان برای تشکیل پرونده انجام شود چرا که کسانی ممکن است دعوا و شکایتی داشته باشند و با حضور در مرکز استان انجام امور تسریع پیدا می‌کند.

