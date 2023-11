ایجاد نشان تجاری ملی در حوزه لوازم خانگی

وی افزود: بسیاری از صنایع خرد ما که مشکلاتی را در حوزه تولید و توزیع دارند، می‌توانند با ایجاد سکو یا کار مشترک در قالب نشان‌سپاری تجاری یا ایجاد ‌ویژند مشترک توانمند شوند، با حفظ استقلال خود یک هویت جدید خلق کنند و براساس آن به یک قدرت در حوزه تجارت تبدیل شوند.

برادران اضافه کرد: عدم توجه به مفاهیم جدید بازاریابی بین‌الملل مشکلاتی را برای برخی صنایع ما ایجاد کرده که به دنبال این هستیم در صادرات به کشورهای همسایه و سایر کشورها حداقل استانداردها را رعایت کنیم. یکی از این الزامات توجه ویژه به ادبیات نشان‌سپاری تجاری است که این نمایشگاه تلاش می‌کند این موضوع را به عنوان یک گفتمان و ظرفیت در اختیار سایر مجموعه‌ها قرار دهد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وزارت صمت با تاکید وزیر در رویکرد جدید به صنایع نرم، به‌ویژه صنایع خلاق توجه دارد. سهم بازار صنایع خلاق در صنعت جهانی سهم بسیار بالایی است که با توجه به پیشینه کشور مورد اقبال قرار می‌گیرد. سواد بصری نیز در این حوزه موضوع بسیار مهمی است.

وی خاطرنشان کرد: ما در حوزه لوازم خانگی دنبال این هستیم که با توجه به توسعه کمی صنعت، نام و نشان تجاری خاصی در عرصه ملی طراحی کنیم. ما واحدهای کسب‌وکار کوچکی داریم که نمی‌توانند به تنهایی موضوع برندسازی، ویژندسازی یا نشان تجاری را دنبال کنند، این واحدها می‌توانند زیر یک چتر این موضوع را دنبال نمایند.

