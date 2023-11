نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروهای شوتی که اتباع بیگانه را حمل می‌کنند، خطرات فراوانی در جاده‌ها ایجاد کرده اند و هم‌چنین با افزایش اتباع بیگانه در داخل کشور روبرو هستیم و این مسئله باید در جلسه سران سه قوه مطرح و اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی برای پیشگیری و برخورد در این زمینه داده شود.

او در ادامه با اشاره به مشکلات پیمان سپاری ارزی و میزان تولیدات و صادرات پسته کشور آمریکا، عنوان کرد: ایران هنوز نتوانسته پسته‌ای صادر کند و وزارت دارایی و بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه باید مشکل را حل کنند وگرنه بازارهای جهانی این محصول را از دست خواهیم داد.

زاهدی بیان کرد: فساد هنوز در استان کرمان بخصوص در برخی صنایع وجود دارد و افرادی که فساد آنها محرز شده آزادانه در استان راه می‌روند و درخواست داریم با شدت و حدت باید این افراد برخورد شود.

