اگر به نتیجه برسیم که باید کمک فیزیکی به غزه داشته باشیم، ممکن است چنین کاری را انجام دهیم

ما نیازی به پیغام آن‌ها نداریم و اگر پیغامی بفرستند و خودمان چیزی را که تشخیص دهیم، حرف آن‌ها را گوش نمی‌دهیم و ما مصالح خود را تشخیص می‌دهیم و پیام و حرف آمریکایی‌ها هیچ ارزشی برای ما ندارد، حال آن‌ها به حرف ما گوش کنند و نیرویی به غزه نفرستند و از اسرائیل پشتیبانی نکنند.

جمهوری اسلامی هر سیاستی را که خود تشخیص دهد و به منافع ما کمک کند آن را اجرا می‌کند و به طور مثال اگر یک روزی به این موضوع برسیم که باید کمک فیزیکی به غزه داشته باشیم، بر فرض ممکن است چنین کاری را انجام دهیم. ولی امروز جمهوری اسلامی حمایت‌های سیاسی، رایزنی‌ها، تلاش در اینکه کشور‌های عربی و اسلامی برای کمک‌رسانی به مردم غزه فعال شوند در این عرصه‌ها به غزه و فلسطین کمک می‌کند‌.

