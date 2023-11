وی با بیان اینکه"ما امروز برای حفظ ارزش‌های اسلامی و حراست از خون شهدا مسئولیت بسیار سنگینی به‌عهده داریم"، گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا نباید لقلقه زبان شود.با اشاره به اتفاقاتی که این روزها در غزه می‌افتد، گفت: عزیزانی امروز در غزه تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و باید بدانیم که این بمباران‌ها و شرارت‌هایی که رژیم غاصب اسرائیل با حمایت آمریکا و برخی دولتمردان اروپایی انجام می‌دهد در طول تاریخ بی‌سابقه است.

وی با یادآوری اینکه اسرائیل ظرف چند روز بیش از 4 هزار کودک بی‌گناه را به شهادت رساند و بیش از 3 هزار زن بی‌دفاع را زیر آوارها گذاشت، افزود: هزاران نفر را مجروح کردند و مردم زیادی تحت فشار این بمباران‌ها و تهدیدات بدون آب و برق و با محدودیت‌های زیاد زندگی می‌کنند.

وی با ابراز اینکه"8 آبان را پشت‌سر گذاشتیم و ما همه مدیون شهیدفهمیده‌های نوجوان این آب‌وخاک هستیم"، خاطرنشان کرد: 13 آبان را در پیش داریم و جنایات بسیار زیادی را که آمریکا طی ده‌ها سال به کشورهای اسلامی روا داشته است و هنوز ادامه دارد، نباید فراموش کرد.

وی با بیان اینکه دغدغه مردم در ارتباط با مفاسد اقتصادی را قبول دارم، گفت: البته امنیت روانی جامعه را نباید به هم زد و خود ما هم نباید کاری کنیم که در زمین دشمن بازی کنیم و مطالب دشمن را به جامعه القا کنیم.

وی با طرح این سئوال که از کدامیک از مسئولان کشور فساد ثابت شده و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرده است گفت: در همین استان کرمان فردی که مقام بالایی در کشور داشته، زمانی رئیس جمهور بوده، رئیس مجلس و رئیس تشخیص مصلحت نظام بوده اما فرزندان او که فساد آنها ثابت شده به زندان رفتند.

وی با اشاره به اینکه در سفر به استان‌ها با گروه‌های مختلف دیدار داشتیم، چند دانشگاه رفتیم و در این دو سال و اندی که به قوه قضائیه آمدم با همه اقشار جلسه داشتیم و گفت‌وگو کردیم، گفت: عدم عمل به قانون باعث تبعیض می‌شود.بیان کرد: کار دیوان عدالت اداری این است که اگر جایی مصوبه‌ای از دولت صادر شد و خلاف قانون است و کسی دادخواست داد که همه مردم می‌توانند دادخواست بدهند، جلویش گرفته شده و ابطال بشود.

