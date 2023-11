وی با بیان اینکه این رویداد علمی و محیط‌زیستی، فرصتی مناسب برای جمع‌آوری افراد متخصص و علاقه‌مند به مسائل کوهستانی را فراهم می‌کند، افزود: در کنفرانس کوهستان پایدار، شرکت‌کنندگان فرصت دارند تا در موضوعات متنوعی از جمله حفاظت از تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع طبیعی در مناطق کوهستانی و توسعه پایدار شرکت کنند.

قنبری با بیان اینکه این رویداد اهمیت ویژه‌ای به ایجاد ارتباطات حرفه‌ای در زمینه کوهستان و ترویج مفاهیم کوهستان پایدار اختصاص می‌دهد، اظهارامیدواری کرد: کنفرانس کوهستان پایدار به توسعه و حفاظت از مناطق کوهستانی جهان کمک موثری نماید.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به محورهای این کنفرانس، ادامه داد: کوهستان و تغییرات اقلیمی، کوهستان و مردم، کوهستان و آب، کوهستان و تولیدات، کوهستان و غذا، کوهستان و کشاورزی، کوهستان و تغییر کاربری، کوهستان و تنوع زیستی، کوهستان و گونه های اهلی در حال انقراض، کوهستان و مرتعداری، عشایر و کوهستان، کوهستان و جنگلداری، کوهستان و آبخیزداری، کوهستان و تنوع زیستی، مناطق حفاظتی و کوهستان، کوهستان و گونه های در خطر انقراض، کوهستان و گیاهان دارویی، کوهستان و گونه های...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس مهندسی معدن ایراندوازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، اول و دوم اسفندماه امسال در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پارک فناوری دانشگاه علم و صنعت؛ میزبان رویداد فناوری در صنعت خودرواولین رویداد فرصت‌های نوآوری و فناوری شرکت کرمان موتور (KITO NEXT) در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سمپوزیوم بین‌المللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش‌بالینی برگزار می‌شودششمین سمپوزیوم بین‌المللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش‌بالینی با همکاری دانشگاه‌های داخلی و خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان برگزار می‌شودمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی در حوزه صحنه‌ای و خیابانی در آبان‌ ماه در استان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: امنیت غذایی، تحت‌تاثیر ابرچالش «تغییر اقلیم» استنشست علمی - تخصصی 'تغییر اقلیم، امنیت غذایی و توسعه پایدار' امروز، ۹ آبان ماه به میزبانی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در رشت برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: رونمایی از ده‌ها خودروی جدید اسپرت و الکتریکی در جشنوارهٔ خودروی قطرنمایشگاه بین‌المللی خودروی ژنو از سال ۱۹۰۵ تاکنون تازه‌ترین‌های خودرو را به نمایش گذاشته است امسال برای نخستین بار در جایی بیرون از سوییس یعنی در قطر برگزار شد.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕