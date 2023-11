اولین ملاقات «لوسی» با «دینکینش»

پرواز این ماموریت با استفاده از داده‌های فروسرخ ۱۳ ساله کاوشگر فروسرخ میدان وسیع ناسا(WISE) تقویت شده است.پژوهشگران دانشگاه آریزونا از داده‌های رصدی ماهواره WISE که سیارک دینکینش را در سال ۲۰۱۰ اسکن کرد، استفاده کردند. این ماموریت در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ با هدف ایجاد یک نقشه کامل فروسرخ از کل کیهان به فضا پرتاب شد.

طبق بیانیه رسمی ناسا، این مشاهدات در ماه مارس ۲۰۱۰ انجام شد و مجموعاً ۳۶.۵ ساعت زمان رصد را نشان می‌دهد. این داده‌ها تخمین‌های به‌روز شده‌ای از ابعاد و سپیدایی(آلبدو) سیارک ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده بازتاب سطح این سیارک است. داده‌ها نشان می‌دهند که قطر این سیارک تقریباً نیم مایل(۷۶۰ متر) است و سپیدایی آن با سیارک‌های سنگی نوع S همسوست.امی ماینزر، یکی از نویسندگان این مطالعه جدید می‌گوید: دینکینش کوچکترین سیارک کمربند اصلی است که از نزدیک مورد مطالعه قرار گرفته است و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد این نوع جرم ارائه دهد.

این گروه از سیارک‌ها اساسا اجرام آسمانی کوچکی هستند که مدارشان به دور خورشید به صورت پشت سر هم با مشتری مشترک است. آنها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: تروجان‌های پیشرو که جلوتر از مشتری در مدارش حرکت می‌کنند و تروجان‌های دنباله که در پشت مشتری قرار دارند و آن را دنبال می‌کنند.

