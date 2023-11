انواع باتری، اندازه و زمان ماندن برای واحدهای منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

به طور معمول زمان انتقال عملکرد به یو پی اس و باتری ups باید کمتر از زمان توقف باشد. این به این دلیل است که هرچه واحد منبع تغذیه مدت بیشتری برق نداشته باشد، جریان ورودی به هنگام وصل مجدد برق بیشتر می شود، که در صورت تجاوز از ظرفیت مدیریت فعلی، می تواند منجر به خاموش شدن UPS شود.یک یو پی اس آفلاین دارای زمان انتقال بین 5 تا 12 میلی ثانیه است که میانگین آن 8 میلی ثانیه است.

یک یو پی اس تعاملی Line نسبت به یو پی اس آفلاین زمان انتقال کوتاه تری دارد، معمولا بین 3 تا 8 میلی ثانیه (معمولاً 5 میلی ثانیه) که برای اکثر منابع تغذیه قابل قبول است. اگر زمان انتقال بیش از 5 میلی‌ثانیه باشد، واحد منبع تغذیه می‌تواند جریان‌های جریانی بیش از 400 درصد و اینورتر UPS را تجربه کند.با تبدیل دوبل دارای کمترین زمان انتقال است، با وقفه ناچیز در توان خروجی، بنابراین کمترین خطر جریان های جریانی بیش از ظرفیت واحد وجود دارد.

سه نوع اصلی از باتری های مورد استفاده در واحدهای UPS وجود دارد: اسید سرب تنظیم شده با شیر (VRLA)، سلول غرقابی و یون لیتیوم.باتری‌های VRLA که به آن‌ها باتری‌های اسید سرب مهر و موم شده یا باتری‌های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری نیز گفته می‌شود، رایج‌ترین نوع موجود در واحدهای یو پی اس هستند، این باتری‌ها «آب‌بندی» هستند، بنابراین در حین جابجایی و استفاده معمولی هیچ گونه ریزش اسیدی رخ نمی‌دهد، می‌توان آن‌ها را به صورت عمودی یا عمودی نصب کرد.

آنها به دلیل روش انتشار گازی که استفاده می کنند به عنوان شیر تنظیم شده شناخته می شوند، اگر فشار گاز فراتر از مقدار تعیین شده دراز دست دادن مایع اسیدی باتری های VRLA به حداقل می رسد زیرا هیدروژن تشکیل شده در طول چرخه شارژ با اکسیژن داخل باتری دوباره ترکیب می شود. در شرایط عادی شناور، تقریباً تمام هیدروژن و اکسیژن دوباره ترکیب می شوند.

