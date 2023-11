به گفته این کارگر خطوط ریلی راه‌آهن شمال، از چند سال پیش کارفرما یا به کارگران این خط لباس، کفش و دستکش ایمنی ارائه نمی‌کند یا اگر هم لباس و کفش ایمنی می‌دهند بی‌کیفیت است و شرایط ایمن برای جان کارگر فراهم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه موضوع لباس کار حداقل خواسته کارگران است که علارغم پیگیری‌های زیاد هنوز اقدامی جدی درباره آن انجام نشده است، گفت: کارگران از لحاظ ایمنی در مضیقه‌اند و خودشان هم نمی‌توانند لباس و کفش ایمنی تهیه کنند. در عین حال مسئولان مربوطه هم این معضل را به‌صورت جدی پیگیری نمی‌کنند و به بهانه‌های مختلف از تهیه لباس و کفش و دستکش ایمنی با کیفیت برای کارگران سر باز می‌زنند.

به گفته کارگران، محیط کارگاه صنعتی است و کارگران نیاز مبرم به لباس، کفش و دستکش کار با کیفیت دارند تا بتوانند در شرایط ایمن کار کنند. اساسا پیگیری چنین معضلاتی باید از سوی مسئولان ایمنی راه‌آهن انجام شود تا در زمان کار احتمال بروز هرگونه خطری را برای کارگران خطوط ریلی به حداقل ممکن برساند تا امنیت جانی آنان تضمین شود.

توضیح مرتضوی درمورد حواشی پیش آمده در جلسه شورایعالی کار/ بحث در مورد مسکن کارگری در دستورکار جلسه آینده

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج با حضور رئیس جمهوراستاندار همدان از افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج طی روزهای آینده خبرداد و گفت: راه‌آهن همدان-سنندج طی روزهای آینده در سفر رئیس جمهور به استان کردستان افتتاح خواهد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: 400 کشته و مجروح در حمله فاجعه‌بار اسرائیل به اردوگاه جبالیارسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.به گزارش تلویزی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۲۰۰ خط ارتباطی در کردستان درخواست های مردمی را ثبت می کننداستاندار کردستان، از فعال بودن ۲۰۰ خط ارتباطی با مردم خبر داد و گفت: در نوبت صبح خواهران و در نوبت بعدا ظهر نیز برادران آماده ارائه خدمت به همشهریان هستند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اعضای دولت نظرات تکمیلی خود را برای تقویت بودجه به سازمان برنامه ارائه کنندبه گزارش ایلنا، در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز فعالیت کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد در ساریکارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد با رویکرد 'والد آگاه، فرزند ایمن' در ساری آغاز به کار کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ماتئوس: انتخاب مسی «مسخره» بودلوتار ماتئوس از انتخاب لیونل مسی به عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۳ انتقاد کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕