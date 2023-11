انتظار مردم را برآورده کردیم

وی ادامه داد: تمام مسابقات خود را در بازیهای پاراآسیایی حتی بدون واگذار کردن یک دست پیروز شدیم که این نشان از قدرت والیبال نشسته ایران دارد. ملی پوش والیبال نشسته ایران ادامه داد: مردم ایران از ما انتظار داشتند که در این رقابت ها هم با اقتدار قهرمان شویم و مدال طلا بگیریم که خدا را شکر انتظار آنها را برآورده کردیم.

وی با بیان اینکه کادر فنی تیم ملی برای حضور در بازی های پاراآسیایی هانگژو جوانگرایی کرده بود، گفت: این مسابقات برای تیم ملی کشور ما بیشتر جنبه تدارکاتی داشت، چراکه تیم های آسیایی در مقابل تیم ما حرفی برای گفتن ندارند و کار دشواری در مقابل آنها در پیش نداشتیم.

امامی در ادامه یکی از علل اصلی قدرتمندی تیم ملی والیبال نشسته ایران در دنیا را وجود کادر فنی خوب و قوی عنوان کرد و گفت: سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان سالهاست در این رشته حضور دارد و علاوه بر اینکه تمام بازیکنان والیبال نشسته داخلی را به خوبی می شناسند، از بازیکنان تیم های حریف هم شناخت دارد.

وی مهمترین رویداد پیش روی تیم ملی والیبال نشسته ایران را حضور در پارالمپیک پاریس عنوان کرد و گفت: تیم ملی کشورمان سال گذشته با قهرمانی در مسابقات جهانی توانست سهمیه المپیک را کسب کند و حالا از آذرماه قرار است اردوهای تیم ملی برای حضور در این مسابقات برگزار شود.

تیم ملی والیبال نشسته کشورمان پس از قهرمانی در بازی های پاراآسیایی هانگژو مدال طلای خود در این رقابت ها را به مادر شهید غیرت، شهید الداغی تقدیم کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: مهمترین نیازهای امدادی مردم غزه چیست؟مدیر اجرایی جمعیت هلال‌احمر فلسطین، مهم‌ترین نیازهای مردم غزه را تشریح کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رهبر انقلاب: مردم غزه با صبرشان وجدان بشری را به حرکت در آوردندرهبر انقلاب: یک ابلهی اخیرا گفته بود اجتماع مردم در انگلیس در حمایت از مردم فلسطین کار ایران است؛ لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند؟

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پروژه پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسدنماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم با حمایت ویژه سازمان شیلات ایران پروژه پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایران رتبه ۲۲ جهانی در حوزه خَیرین را داردمدیرکل سازمان‌های مردم ‌نهاد و خیّرین سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران رتبه ۲۲ جهانی در حوزه خیرین را دارد، استان فارس را در حوزه خیّرین جزو پیشروترین استان‌ها عنوان کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: حوثی‌ها می‌گویند به اسرائيل موشک و پهپاد شلیک کردند؛ اسرائيل: دو تهدید هوایی را منهدم کردیمحوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند می‌گویند موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را به سمت اسرائیل شلیک کردند.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: حماس: 3 خودروی نظامی اسرائیل را در غزه منهدم کردیمگردان‌های عزالدین قسام از هدف قرار دادن سه دستگاه خودروی نظامی اسرائیل و کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در مناطق مختلف غزه خبر داد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕