انتشار فراخوان هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران

به گزارش ایسنا، هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در بخش‌های مسابقه با موضوع آزاد یادبود استاد علاءالدین تبریزی، نمایشگاه و فروش آثار شامل آثار استادان و آثار راه‌یافته به نمایشگاه و نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

شرکت در دوسالانه (یادبود استاد علاء الدین تبریزی) برای همه هنرمندان آزاد و به معنای پذیرش ضوابط فراخوان و رأی هیئت‌های انتخاب و داوران است. هر هنرمند فقط مجاز به ارسال یک اثر در هر گرایش و قالب خواهد بود و آثار ارسالی باید طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰ تولید شده و نباید در هیچ یک از مسابقات و جشنواره‌های کشور حائز رتبه شده باشند.

تمامی آثار راه‌یافته به نمایشگاه در بخش حضوری شرکت داده خواهند شد و اجرای حضوری در مراکز استان‌ها با حضور نماینده انجمن خوشنویسان ایران و نماینده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها برگزار خواهد شد.

