انتصابات جدید در معاونت سیما

طی این انتصابات وظایف محتوایی و تولیدی مدیریت رسانه‌های نوین سیما به‌ صورت سرپرستی به حامد فاتحی پولادی مدیر روابط عمومی سیما و وظایف فنی آن به سیدباقر حاجی سید رضی رئیس مرکز تولید و فنی‌ سیما محول شد.

این انتصابات درحالی صورت می‌گیرد که نگاهی مبتنی بر تحول در رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین و موثرترین دستگاه فرهنگی کشور، ماموریت سازمان صداوسیما را در دوره کنونی خطیرتر می‌کند.

دلیلی ندارد یک هنرمند، نوازنده یا شاعر همواره سنگین و تخصصی کار کند/ عامه مردم به موسیقی روان نیاز دارند«عروسی مردم» تاریخ انقضا ندارد/ بسیاری از خانواده‌ها یک نوید دارندکاهش پروازهای مستقیم، کمبود راهنمای چینی زبان و کاهش سود شرکت‌های گردشگری چالش‌های توسعه گردشگری ایران و چین/ برنامه‌ریزی برای توسعه روابط گردشگری کشورهای عضو شانگهای

واکنش وزیر ارشاد به بیانیه سینماگران: این جوسازی‌ها برای جلوگیری از درخشش سینمای ایران است/ با معیشت سینماگرها وارد دعوا نشوید

