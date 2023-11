انباشت خودروهای توقیفی، نتیجه عدم استقلال شورای مبارزه با مواد مخدر در جنوب کرمان

وی استقلال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جنوب کرمان را ضروری دانست و افزود: در این سفر استقلال شورای مبارزه با مواد مخدر جنوب کرمان را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم با تحقق این مهم روند برگزاری مزایده خودروهای توقیفی در جنوب انجام شود و مناسب‌سازی فضای این پارکینگ را هم پیگیری خواهیم کرد.

حجت الاسلام پورخاقان در حاشیه بررسی مشکلات حوزه‌های مختلف قضایی شهرستان جیرفت گفت: در راستای سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان و به نمایندگی از جانب ایشان در شهرستان جیرفت حاضر شدیم و امروز از نزدیک مسائل ‌و مشکلات مردم را چه نسبت به دستگاه قضایی‌ و چه نسبت به سایر اموری که می‌تواند مرتبط با دستگاه قضایی باشد را شنیدیم و واقعیت‌ها را خدمت رئیس قوه قضاییه منعکس خواهیم کرد.

نماینده ویژه قوه قضاییه در جیرفت مشکلات فرودگاه این شهر را یکی دیگر از مباحث مطرح شده عنوان کرد و افزود: اگر گشایشی شود و باند فرودگاه استاندارد شود قطعا در اقتصاد منطقه خصوصا در بحث کشاورزی و گردشگری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی در ادامه ضمن بازدید از باند فرودگاه جیرفت و گفت و گو با رئیس فرودگاه، اظهار کرد: سعی می‌کنیم معارضات باند فرودگاه مرتفع شود و حتما مباحث و مشکلات را مطرح می‌کنیم زیرا توسعه این زیرساخت می‌تواند منطقه جنوب کرمان را به قطب اقتصادی تبدیل کند.

پورخاقان بیان کرد: از آنجایی که شغل اغلب مردم جنوب کرمان و شهرستان جیرفت کشاورزی است و محصولات کشاورزان نیاز به صادرات دارند، بنابراین توسعه باند فرودگاه کمک شایانی می‌کند تا محصولات این منطقه در بازارهای خارجی نیز به فروش برسند.نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در جیرفت، تمدن هلیل رود را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به این که تمدن هلیل رود از کهن‌ترین تمدن‌های جهان است، بنابراین توسعه باند فرودگاه جیرفت می‌تواند به صنعت گردشگری کمک کند و زمینه حضور گردشگران خارجی را فراهم آورد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: معاون اول قوه قضائیه از پارکینگ خودروهای توقیفی در کرمان بازدید کردحجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق صبح امروز ۱۰ آبان ماه در راستای برنامه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، از پارکینگ خودروهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان بازدید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تشکیل کارگروهی برای بررسی خلاء‌های روند قضایی مبارزه با مواد مخدررئیس دیوان عالی کشور گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عالی کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت بررسی خلاء‌های روند فعلی قضایی مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در دستور کار قرار گرفتن ساماندهی مراکز درمان سرپایی ترک اعتیادمشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر ساماندهی مراکز درمان سرپایی ترک اعتیاد در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فروشنده ماده مخدر ماشروم در بجنورد دستگیر شد/ کشف بیش از ۱۰۰۰عدد قرص برنج از فروشگاه مواد غذاییرئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از دستگیری فردی که از طریق فضای مجازی اقدام به فروش ماده مخدر ماشروم(نوعی قارچ توهم زا) می کرد، خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: معاون اول قوه قضائیه از پارکینگ خودروهای توقیفی در کرمان بازدید کردبه گزارش ایلنا، معاون اول قوه قضائیه در این بازدید در جریان مزایده فروش خودروهای توقیفی قرار گرفت. گفتنی است: حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دی ماه سال گذشته طی بازدید از این پارکینگ دستور تعیین تکلیف خودروها را صادر کرده بود.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: کشف ۵۶ کیلوگرم شیشه از مخفیگاه یک قاچاقچی در تهرانبه گزارش ایلنا، سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، یکی از قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی شد و پرونده‌ای در این خصوص در معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) تشکیل شد و بررسی و تحقیق پیرامون جزئیات این پرونده در دستور کار ماموران این...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕