وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط گفت: چند روزی است ایده‌ای مطرح است که آتش‌بس موقت فوری ایجاد شود و در سایه آن کمک‌های انسان‌دوستانه به صورت سریع به غزه وارد شود و همچنین تبادل زندانی‌های غیرنظامی از سوی دو طرف انجام شود.

این دیپلمات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه البته صهیونیست‌ها و رژیم اسرائیل با این موضوع بازی می‌کنند، ادامه داد: در دیداری که با اسماعیل هنیه در قطر داشتیم ایشان اعلام کردند حدود 50 نفر از اسرایی که در اختیار مقاومت در غزه بودند در جریان بمباران‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه در چند روز گذشته تلاش‌های صهیونیست‌ها برای ورود زمینی به غزه ناکام مانده است، ادامه داد: در جریان گفت‌وگوهایی که با اسماعیل هنیه و رهبران حماس در سفر به قطر داشتیم، در جریان جزئیات وضعیت میدان و تحولات قرار گرفتیم.

وی همچنین با بیان اینکه در جریان سفر به ترکیه و دیدار با آقای اردوغان و حاکان فیدان رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه این کشور همه ابعاد فلسطین و غزه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: آقای اردوغان با ایده دکتر رئیسی مبنی بر برگزاری نشست فوری سران کشورهای اسلامی موافقت داشتند و تاکید داشتند که ایشان نیز تلاش می‌کنند که بتوانیم در این ارتباط اقدامات لازم را به عمل آوریم.

