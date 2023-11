در عین حال، آنچه تصمیم حماس را برای انجام این عملیات در داخل سرزمین های اشغالی تشدید کرد، اقدامات افراطی نتانیاهو در ماه های اخیر در مقابله با ساکنان فلسطینی غزه و کرانه، توهین به مسجد الاقصی که برای مسلمانان و حتی مسیحی ها مکان مقدسی است، و اقدام برای یهودی سازی مسجد الاقصی بود.

حتی امروز در ملاقاتی که با آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل داشتم، ایشان هم بر این موضوع تمرکز دارند که در توقف جنگ و ارسال کمک های انسان دوستانه بتوانند گام هایی بردارند. اما بخش دوم کار به این بر می گردد که آمریکا به برخی طرف‌ها و ایران پیام دادند، که 1) «لطفا خویشتن‌داری کنید»، 2) «ما خواهان جنگ نیستیم»؛ اما در عمل خودشان یک طرف جنگ و آن هم طرف رژیم اشغال‌گر قرار دارند.

آمریکا در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد دیگران را توصیه به خویشتن داری بکند اما خودش نسبت به وضعیتی که وجود دارد خویشتن داری نکند. ما درک می کنیم که آمریکا به دنبال توسعه جنگ نیست، اما به دنبال تشدید شدت جنگ است. چرا که با حضور سیاسی، کمک های تسلیحاتی و مالی و نظامی آمریکا، رژیم اسرائیل دارد به تشدید جنگ تشویق می شود. نتیجه این شده است که در حدود سه هفته، آماری که امروز به من داده‌اند، بیش از 7300 فلسطینی غیرنظامی کشته شده‌اند.

ما ضمن اینکه حمایت سیاسی می کنیم از حماس و مقاومت در مقابله با پدیده شوم اشغال گری، معتقدیم که اقدام به مقابله با اشغال گری کاملا در چارچوب اصول شناخته شده حقوق بین الملل انجام می شود. اما تصمیمی که روز 7 اکتبر توسط حماس گرفته شد، یک تصمیم کاملا فلسطینی است.

طبعاً در منطقه ما و در بین ساکنان منطقه و بین کشورهای مسلمان موضوع فلسطین از حساسیت بالایی برخوردار است و قتل عام مردم در غزه باعث خشم افکار عمومی شده، در نتیجه چنین امری تاثیر دارد بر روی تصمیماتی که در منطقه گرفته می شود، و همچنین توسط کنش گران و بازیگرانی که در منطقه وجود دارند. برداشت من بعد از اینکه با مقامات عالیرتبه سیاسی از عراق تا قطر تا سوریه و لبنان در منطقه ملاقات کردم و در دو کشور با رهبران حزب الله و رهبران مقاومت فلسطینی دیدار کردم، این است.

