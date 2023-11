امیرعبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با اشاره مواضع آنکارا درباره مساله فلسطین اظهار داشت: ما از مواضع قوی جناب آقای اردوغان و احساسات ارزشمند مردم ترکیه تشکر می‌کنیم. از حمایت ترکیه از مردم غزه و از ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه قدردانی می‌کنم.

امیرعبداللهیان درباره حملات اسرائیل به نوار غزه گفت: تداوم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم غزه عواقب سنگینی درپی خواهد داشت. وی در اینباره تصریح کرد: تداوم حملات علیه مردم، زنان و کودکان در غزه، عواقب بسیار سنگینی درپی خواهد داشت و حامیان آن بهای سنگینی خواهند پرداخت.

امیرعبداللهیان با اشاره به مرگ هزاران غیرنظامی در نتیجه بمباران سنگین غزه توسط اسرائیل، افزود: رژیم صهیونیستی به کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان و نسل کشی و جنایات جنگی در غزه ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه ایران خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد و گفت: در صورت عدم توقف جنگ، مسئولیت از کنترل خارج شدن اوضاع در منطقه بر عهده آمریکا، اسرائیل و حامیان این جنایت جنگی خواهد بود.

