در تامین امنیت منطقه با هیچ طرفی تعارف نداریم/ جنگ ادامه یابد، مقاومت اقدام غافلگیرانه‌ دیگری را صورت خواهد دادنگاهی اهمیت ورود یمن به جنگ‌ با اسرائیلمحکومیت ۵۰۰ هزار دلاری استقلال؟جنبش النُجَباء عراق: تصمیم آزادسازی عراق از اشغالگران گرفته شده است

MASHREGHNEWS: عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲توفان انصارالله، جنایت در جبالیا با ۶ تن بمب، کابوس اسرائیل تعبیر شد انصارالله به حزب‌الله لبنان پیوست، تیتر برخی روزنامه‌های چهارشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۲ است.

ISNA_FARSI: امیرعبداللهیان عازم قطر شدحسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات عالیرتبه قطر، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

ISNA_FARSI: پیام هشدار آمیز حزب‌الله برای رژیم صهیونیستی + فیلمحزب‌الله لبنان با انتشار ویدئویی پیام هشدار آمیزی را برای رژیم صهیونیستی ارسال و بر آمادگی کامل خود برای پاسخ به جنایات این رژیم تاکید کرد.

ISNA_FARSI: حزب‌الله لبنان: عملیات در جنوب هرگز متوقف نخواهد شد/تعداد شهدای ما به ۴۸ تن رسیدحزب‌الله لبنان با تاکید بر استمرار عملیات‌هایش علیه دشمن صهیونیستی در مرزهای جنوبی این کشور اعلام کرد که مجموع شهدایش در این درگیری‌ها به ۴۸ تن رسید.

MASHREGHNEWS: تل آویو: تمام حواسمان را معطوف حزب الله خواهیم کردمشاور امنیتی رژیم صهیونیستی روز سه شنبه گفت، درس‌های آموخته شده از جنگ با حماس علیه حزب‌الله لبنان به کار گرفته خواهد شد.

ILNANEWS: کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان با شلیک از سمت اسرائیلبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

