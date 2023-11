وی اظهار کرد: امنیت امروز استان کردستان را مرهون تلاش،‌مجاهدت و خون پاک شهدا هستیم، مردان و زنانی که این استان را از لوث وجود گروهک‌ها پاکسازی کردند. رئیس‌جمهور گفت: در دور نخست سفرهای استانی،‌ ضرورت‌های استان کردستان شناسایی و روند اجرایی شدن کار در جای‌جای استان آغاز شد. گزارشات حاکی از آن است که بسیاری از طرح‌های مصوب‌شده سفر نخست، اجرایی شده است. به مردم عزیزم اعلام می‌کنم به دست توانای جوانان و مدیران شما،‌ بخش قابل توجهی از این طرح‌ها عملیاتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف دور دوم سفرهای استانی اطمینان از عملیاتی شدن و تکمیل طرح‌های مصوب سفرهای دور نخست است.

اگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند آقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارندوضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استدستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کنددر صورت تجاوز رژیم صهیونیستی، قاطعانه پاسخ...

امیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیرآقای رییس‌جمهور! قدرت مردم را در مقابل برخی از ساختارهای زنگ زده قرار دهیدصهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس است

