امسال ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در فارس وصول شد

ایزدی تصریح کرد: امید است با همکاری و تعامل اعضای شورای معادن بتوان ضمن زمینه سازی توسعه ، ارتقاء و پیشرفت معادن و صنایع معدنی استان نیز اقدام جدی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن داشته باشیم.

وی ادامه داد: شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.

گفتنی است؛ دراین جلسه به استناد بند ت تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۲۵ درصد حقوق دولتی سهم استان ها به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تعلق گرفت ولذا معادن در بهسازی و احداث جاده های معدنی نیز از طریق حقوق دولتی مشارکت خواهند کرد.

این جلسه با ۱۷ دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم (مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور) ارائه گزارش تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۵درصد وصولی حقوق دولتی معادن) بررسی بند "ت" تبصره۷قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره بردار معدن ، بررسی درخواست سلب صلاحیت بهره بردار و انتزاع معدن، بررسی درخواست تعطیلی موقت معادن با ارائه راهکارهای لازم در حوزه معادن و صنایع معدنی استان تشکیل و ضمن بررسی و گفتگو درموضوعات...

