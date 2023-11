امروز اقتدار آهنین رژیم صهیونیستی شکست خورده است​

نیکنام با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان فلسطینی گفت: رژیم صهیونیستی به دنبال این است که شکست خود در طوفان الاقصی را جبران کند در حالی که امروز اقتدار آهنین رژیم صهیونیستی در پیش چشم میلیاردها انسان شکست خورده است.

وی با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت، پیروز واقعی نبرد اخیر با رژیم صهیونیستی است، گفت: آرامش و متانت مردم سلحشور و غیور فلسطین، صهیونیست‌ها را کلافه و عصبانی کرده است و آنان می‌دانند همین اراده و امدادهای الهی است که در نهایت پیروز این جنگ را مشخص می‌کند.

دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت با اشاره به اقدام داوطلبانه کادر سلامت اعم از پزشکان و پرستاران برای اعزام به مناطق جنگی غزه اظهار داشت: کادر سلامت ایران ضمن همدردی با مردم فلسطین آماده هرگونه امدادرسانی به مردم مظلوم غزه است و در این نشست درباره این موضوعات بحث و تبادل نظر خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: سرلشکر رشید: شکست رژیم صهیونیستی قطعی استفرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) تاکید کرد که شکست رژیم صهیونیستی قطعی است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ارتش اسرائیل در باتلاق بحران روانیبا گذشت بیش از سه هفته از عملیات طوفان الاقصی و شکست اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی، وزیر بهداشت این رژیم از بحران شدید روانی در نظامیان ارتش سخن گفته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسانه‌های عبری: ۶۵ هزار شهرک‌نشین از مرزهای شمالی تخلیه شدندرسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه درباره تعداد شهرک‌نشین‌ها در شمال اراضی اشغالی اعلام کردند که این رژیم ۶۵ هزار شهرک‌نشین را از مرزهای فلسطین-لبنان تخلیه کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نگرانی رژیم صهیونیستی از برنگشتن شهرک‌نشین‌هارسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه درباره تعداد شهرک‌نشین‌ها در شمال اراضی اشغالی اعلام کردند که این رژیم ۶۵ هزار شهرک‌نشین را از مرزهای فلسطین-لبنان تخلیه کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ بمباران شهرک 'بیت لاهیا' توسط جنگنده‌های اشغالگرانبامداد امروز سه‌شنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک 'بیت لاهیا' در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گالانت: بهای گزافی در غزه پرداخت کردیموزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه مدعی شد که این رژیم به دستاوردهای «حائزاهمیتی» در غزه دست یافته است اما اذعان کرد که این رژیم برای آن درحال پرداخت «بهایی گراف» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕