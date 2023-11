اماکن دیدنی اهواز ؛ لیست جاذبه ها و تفریحات

چندین مورد از هتل های اهواز نیز نزدیک رود کارون هستند. بنابراین برای دیدن پل‌هایی مانند پل طبیعت که محلی برای پیاده‌روی است، دردسر چندانی نخواهید داشت.شاید برایتان جالب باشد که طولانی‌ترین آبشار مصنوعی خاورمیانه در اهواز قرار دارد و روی پل هفتم این شهر ساخته شده است. تماشای نورپردازی جذاب این آبشار در شب و فواره‌های آب که از اطراف پل به رود کارون می‌ریزند، صحنه‌ای است که در کمتر جایی مثالش را خواهید دید. در سفر به اهواز حتماً از این مکان زیبا دیدن کنید.

آبشار مصنوعی اهواز به‌عنوان یکی از برترین جاذبه‌های توریستی ایران نیز شناخته می‌شود. برای بازدید از این مکان، باید به بلوار چمران اهواز، پل هفتم بروید.برای علاقه‌مندان به آثار تاریخی، به احتمال زیاد حمام نفت سفید اهواز مکانی دیدنی و جذاب باشد. این حمام جزو مکان های دیدنی اهواز است و مسافران زیادی از آن بازدید می‌کنند. قدمت حمام نفت سفید به دوران قاجاریه باز می‌گردد و به‌دست استاد معتمدی بنا شده است.

حمام نفت سفید اهواز دارای دو بخش زنانه و مردانه است که در زمان خود به‌عنوان حمام عمومی فعالیت داشت. این حمام در ۵۵ کیلومتری شهرستان اهواز و ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل واقع شده است.اهواز همیشه گرم است؛ حتی وقتی در فصل زمستان به آنجا سفر می‌کنید، باز هم دلتان می‌خواهد میان گشت‌وگذار و اهوازگردی، خودتان را به یک نوشیدنی خنک مهمان کنید. خانه ماپار در شهر اهواز محل زندگی تاجری خوزستانی به‌نام عبدالمجید ماپار بود که از زمان پهلوی تا به امروز باقی مانده است.

پس اگر به موزه گردی در اهواز علاقه‌ دارید، به جاده ساحلی این شهر بروید و از موزه هنرهای معاصر اهواز دیدن کنید. بازدید از این مکان همه‌روز (به‌جز روزهای جمعه) از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب امکان‌پذیر است.بازارگردی در اهواز به‌خاطر وجود بازارها و مراکز خرید متعدد بسیار لذت‌بخش است. یکی از مکان‌های مهم و تاریخی بازار کاوه است. بازار تاریخی کاوه در دوران پهلوی ساخته شده است و بهترین مکان برای خرید سوغاتی در اهواز است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آموزش فن بیان و مهارت سخنوریانجمن علمی دانشجویی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اهواز دانشگاه اهواز، کارگاه «فن بیان و مهارت سخنوری» را برگزار می کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نصب ۲۶۵۰ دستگاه چراغ روشنایی در معابر اهوازمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از تعویض و نصب ۲۶۵۰ چراغ ال ای دی در راستای تامین روشنایی مطلوب در سطح معابر اصلی اهواز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: کاهش سن «شوتی‌ها» به خاطر فقر؛ قمار با جان برای ۱۰۰ میلیون تومانارسالی شما | «اعتراض، اتحاد علیه فقر و فساد»؛ تجمع بازنشستگان در اهواز

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آیینی برای گرامی‌داشت یاد دو استاد فقید ادبیاتآیین گرامیداشت یاد و خاطره اساتید فقید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور رئیس و جمعی از دانشجویان، مسئولان و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجویان شاهد و ایثارگر حضوری فعال در عرصه علم و فرهنگ داشته باشندرئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواستار حضور فعال دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه در دو عرصه علم و نخبگی و اعتقادی و فرهنگی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هزینه ایمپلنت دندان چقدر است و چه مزایا و معایبی دارد؟هزینه ایمپلنت دندان بستگی به موارد مختلفی دارد که از مهمترین آن ها می توان به متریال قطعات ایمپلنت، موقعیت دندان و میزان تخصص و تجربه دندانپزشک اشاره نمود.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕