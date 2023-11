نظارت بر قلب به مرور زمان برای تشخیص دادن ضربان غیر طبیعی، حملات قلبی و آنژین بسیار مهم است اما کسانی که نوار قلب را در بیمارستان یا در کلینیک پزشکی انجام داده‌اند، می‌دانند که ۱۲ الکترود سرد و لزج ژل‌دار به سینه‌شان می‌چسبد.

اکنون، پژوهشگران «مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن»(RMIT) الکترودهای پوشیدنی فوق‌العاده نازک، سبک‌وزن و بدون ژل ساخته‌اند که می‌توانند امکان نظارت مستمر بر قلب را فراهم کنند اما مشکلاتی را ندارند که معمولا با الکترودهای مرطوب تجربه می‌شوند.

«مادو باسکاران»(Madhu Bhaskaran) از پژوهشگران این پروژه گفت: دستگاه‌های پوشیدنی موجود در بازار معمولا حجیم و سنگین هستند و ۱۲ الکترود مرطوب را شامل می‌شوند که بیمار را به دستگاه متصل می‌کنند اما اختراع مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن می‌تواند در کف دست شما جای بگیرد.

پژوهشگران طلا را به عنوان ماده الکترود خشک خود انتخاب کردند زیرا از نظر شیمیایی بی‌اثر، بسیار رسانا و زیست‌سازگار است. گنجاندن لایه‌های نازک طلا در الکترودها، آنها را سبک‌وزن ‌کرد و به دریافت مؤثر سیگنال‌های قلب انجامید. پس از آزمایش کردن این فناوری با چندین شکل، الکترودها روی یک طرح شش‌ضلعی قرار گرفتند که به خوبی به انحناهای پوست می‌چسبد و سیگنال‌های قلب را با دقت بیشتری می‌گیرد.

وزن دستگاه در مقایسه با سایر فناوری‌های پوشیدنی که معمولا چند صد گرم هستند، تنها ۱۰ گرم است. در حالی که یک دستگاه نوار قلب معمولی به ۱۲ الکترود نیاز دارد، پژوهشگران دریافتند که تنها سه نانوالکترود نازک می‌توانند قلب را به طور موثر کنترل کنند. الکترودهای خشک در مقایسه با دستگاه نوار قلب سنتی، سطح دقت قابل مقایسه‌ای را ارائه می‌دهند. «پیتر الانگو»(Peter Elango) سرپرست این پژوهش گفت: الکترودهای خشک که کمتر از یک دهم عرض موی انسان را دارند، به سیگنال‌های قلبی کاربر بسیار حساس هستند.

