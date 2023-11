وی افزود: به منظور رشد تولید می‌بایست شورای اقتصادی شهرستان با همکاری رئیس دادگستری و دادستان تشکیل شود تا پس از بررسی و دسته‌بندی، اهم مسائل و مشکلات را جهت حل و فصل به شورای عالی اقتصادی قوه قضائیه اعلام نمایند.

معاون قوه قضائیه اظهار کرد: حفظ و حراست از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است و باید اقدامات فوری در زمینه رفع آلایندگی مجتمع مس خاتون‌آباد صورت گیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خاتمه پس از بررسی مسائل و ابهامات مرز سیاسی و ثبتی شهرستان شهربابک با شهرستان‌های مجاور ضمن اتخاذ تصمیماتی تاکید کرد: به منظور تسریع در امر حدنگاری و صدور اسناد مالکیت به ویژه اراضی کشاورزی، کارگروه ویژه‌ای با حضور متولیان حوزه زمین تشکیل شود.به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و نماینده ویژه قوه قضائیه در ادامه سفر یک روزه به شهرستان شهربابک از ندامتگاه شهربابک بازدید و با مددجویان گفتگو کرد.

وی با هدف بررسی مسائل زندانیان به اتفاق مقامات قضایی و انتظامی از بخش‌های مختلف زندان شهرستان شهربابک بازدید به عمل آورد. بابایی پس از دریافت گزارش وضعیت پرونده و اشتغال مددجویان تصریح کرد: مسئولان شهرستان جهت اشتغال زندانیان پس از پایان دوره محکومیت همکاری کنند.

وی افزود: فراهم بودن زمینه اشتغال زندانیان پس از آزادی، نقش بسزایی در بازپروری و اصلاح این افراد دارد. نماینده ویژه قوه قضائیه در خاتمه تاکید کرد: به برکت سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، پیگیری عفو زندانیانی که اصلاح شده‌اند در دستور کار قرار گیرد.

