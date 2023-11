این نظرسنجی نشان داد که مجموع سفارشات جدید بیشترین کاهش را از اواخر سال گذشته داشته است که نشان‌دهنده ضعف گسترده تقاضای داخلی و بین‌المللی است. طبق گزارش رویترز، نتایج نشان داد که تولید همچنان کاهش می‌یابد در حالی که شرکت‌ها تعداد کارکنان خود را کاهش می‌دهند.

این نظرسنجی همچنین می‌گوید که افزایش قیمت‌ها اغلب با ضعف ارز مرتبط بود، با این حال، نرخ افزایش هزینه‌های ورودی و قیمت‌های تولید کاهش یافت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: نشست خبری فیدان و امیرعبداللهیان: رئیسی به زودی به ترکیه می‌رود/ طرح ایران برای بحران غزهآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: با ادامه جنگ در غزه، مقاومت برای اقدامات غافلگیرانه دیگری تصمیم می‌گیرد/ رئیسی به ترکیه می‌رودوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: رژیم صهیونیستی در جنایت‌های خود علیه مردم غزه از همه نوع سلاح‌های ممنوعه استفاده می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تیم والیبال شهرداری ارومیه به دنبال کسب اولین پیروزی در لیگ برترتیم والیبال شهرداری ارومیه به مصاف هم نام گنبدی خود می‌رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راه‌حلی برای دورریختنی‌های دردسرساز برای طبیعتکتاب «جهان به سفر می‌رود» نوشته زهرا شجاعی و حانیه شجاعی برای بچه‌ها منتشر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راه‌حلی برای دورریختنی‌های دردساز برای طبیعتکتاب «جهان به سفر می‌رود» نوشته زهرا شجاعی و حانیه شجاعی برای بچه‌ها منتشر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: صادرات نفت ایران به ترکیه مشروط می‌شود؟به گزارش ایلنا، روزنامه صباح طرفدار دولت ترکیه با انتشار مطلبی هدف‌دار اینگونه عنوان کرده ترکیه که نفتی برای صادرات ندارد؛ این نفت ایران است که به اسراییل صادر می‌شود.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕